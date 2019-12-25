Бывший главврач Боткинской больницы поддержал решение ВОЗ об объявлении пандемии коронавируса

Коронавирус распространяется слишком быстро.

Бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев прокомментировал сообщение ВОЗ об объявлении пандемии коронавируса. Об этом сообщил портал "Доктор Питер".

Алексей Яковлев считает, данное объявление – это адекватное решение ВОЗ, так как коронавирус распространяется слишком быстро.

Решение всемирной организации — сигнал для властей всех стран вдумчиво отнестись к противоэпидемическим мероприятиям, – заявил врач

Врач напомнил, что коронавирус больше всего угрожает пожилым людям. При этом даже от простого гриппа в России каждый год умирают почти 10 тысяч человек.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано 118 тысяч случаев заболевания коронавирусом в 114 странах.

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