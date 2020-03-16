"Известия" узнали свойства, которым коронавирус будет обладать при дальнейшем распространении.

Предсказано ослабление эпидемии коронавируса из-за мутации инфекции. Будущие волны эпидемии COVID-19 затронут большее число людей, но при этом окажутся слабее.Об этом заявили "Известия" со ссылкой на специалистов. Врачи напомнили, что часто вирус в организме человека не проявляется. Многие переносят инфекцию бессимптомно. Особенно этот процесс актуален для молодежи.

Эксперты делают прогноз на основе предыдущих эпидемий 2002 и 2012 годов. Предположительно, со временем патоген делается слабее. Для коронавирусов, которые передаются от животных к человеку, характерна постепенная потеря агрессивных свойств.

Аналитики рассказали, что сейчас самым важным для человечества является ввести новый патоген на массовое тестирование. Также необходимо изолировать всех потенциальных носителей коронавируса. Местным властям нужно готовиться к закрытию на карантин проблемных регионов.

На данный момент от коронавируса в мире погибли 6471 человек. Вылечились от инфекции более 76 тысяч зараженных. ВОЗ характеризует вспышку коронавируса как пандемию.

Ранее опубликовано видео строительства больницы для больных коронавирусом на Калужском шоссе в Москве.

Видео: YouTube/