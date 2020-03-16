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Опубликовано видео строительства больницы для больных коронавирусом на Калужском шоссе в Москве

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Сейчас в срочном порядке возводится дополнительный корпус для инфицированных коронавирусом пациентов на 500 коек.

В Москве на Калужском шоссе в оперативном порядке начато строительство инфекционного корпуса для лечения коронавируса.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал кадры строительства инфекционного корпуса на 500 мест для больных коронавирусом. Уточняется, что данное видео было снято на 2й день строительства. Эта больница станет дополнением к стационару в Коммунарке и инфекционной клинической больнице № 1, где уже идет лечение пациентов с коронавирусом COVID-19.

Сегодня ранее: СМИ: В Москве из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с положительным анализом на коронавирус

Видео: т-м канал Коронавирус. Оперштаб Москвы

Теги: карантин, коронавирус в россии, новости москвы, новости россии, пандемия, эпидемия
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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