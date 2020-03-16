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СМИ: В Москве из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с положительным анализом на коронавирус

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Первый анализ показал наличие коронавируса нового типа.

В Москве из "коронавирусной больницы" сбежала пациентка.

Телеграм-канал Mash сообщает, что из карантинного центра в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус. У  Марины Ф. первичное исследование подтвердило наличие вируса CoVid-19. Женщине надоело находиться в изоляции, и она попросту сбежала. Беглянку искали по всей Москве полицейские с бригадой медиков и сотрудниками Роспотребнадзора.

Телеграм-канал "112" пишет, что 40-летнюю пациентку нашли у нее дома в Кунцево. 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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