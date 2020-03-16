В Кузбассе 8 человек остаются на карантине из-за коронавируса

Два человека с коронавирусом нового типа проходят лечение.

В Кемеровской области 8 человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса.

В Кемеровской области зафиксировано 2 случая заражения коронавирусм нового типа. Эти люди недавно вернулись из Италии. Больные были в срочном порядке госпитализированы, а люди, с которыми они контактировали, отправлены на строгий карантин. В субботу на карантин отправили 4 человека, а затем были выявлены еще 5 человек из контактов зараженных.

У одного из 9 контактирующих анализы показали отсутствие коронавируса, 8 человек остаются на строгом карантине. Новых случаев заражения на данный момент не выявлено. Больные проходят лечение, за минувшие сутки их состояние улучшилось незначительно.

Местные жители в соцсетях сетует, что в регионе не хватает медицинских масок и антисептиков.