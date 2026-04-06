Экс-зампреда правительства Ивановской области обвинили в получении взятки

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следственный комитет предъявил обвинение в получении взятки в особо крупном размере бывшему заместителю председателя правительства Ивановской области. В настоящее время завершено расследование в отношении подозреваемого. В текущий момент он арестован. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники прес-службы Следственного комитета России. В СК РФ считают, что вместе с сообщниками подозреваемый получил от предпринимателей взятку в размере более 41 миллиона рублей, а также в виде незаконного оказания услуг имущественного характера стоимостью более 2,5 миллионов рублей.

Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). <…> По ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 10 млн рублей. На время следствия он заключен под стражу. пресс-служба СК РФ

В надзорном ведомстве рассказали прессе, что с ноября 2022 по декабрь 2024 года заместитель председателя правительства в российском регионе, действуя в составе организованной группы вместе с должностными лицами департамента ЖКХ региона, договорился с двумя представителями из местных коммерческих организаций оказывать последним покровительство в их деятельности за взятки.Бизнесменам заблаговременно предоставлялись списки с адресами многоквартирных домов, по которым планировалось проведение аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту. В частности, речь шла о наиболее прибыльных и территориально удобных локациях для извлечения подельниками максимальной выгоды. Фигурант расследования знакомится материалами дела. Затем доказательная база будет направлена в судебную инстанцию для рассмотрения о существу.

Известно, что в отношении представителей коммерческих организаций, обвиняемых в даче взятки в особо крупном размере, завершено расследование уголовных дел. Продолжается расследование уголовных дел в отношении бывшего начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ивановской области и его заместителя.

