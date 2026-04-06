СК подтвердил задержание министра тарифной политики Красноярского края

Предположительно, Александр Ананьев мог получить взятку за помощь местному предпринимателю.

Следственный комитет России подтвердил информацию о том, что министр тарифной политики по Красноярскому краю Александр Ананьев задержан по уголовному делу о получении взятки в крупном размере. Соответствующими данными поделились представители пресс-службы надзорного ведомства через социальные сети. Известно, что в настоящее время фигурант расследования по части 6 статьи 290 УК РФ задержан. В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения. Государственное обвинение полагает, что в августе 2022 года фактический владелец местной энергетической компании обратился к Александру Ананьеву, который на тот момент находился в должности министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, с просьбой за материальное вознаграждение в десять миллионов рублей обеспечить его компании статус территориальной сетевой организации. Такое решение властей позволило бы бизнесмену получать прибыль от передачи электроэнергии по льготным тарифам.

Согласно достигнутой договоренности в ноябре 2022 года фигурант получил от владельца энергетической компании часть взятки в сумме 5 миллионов рублей, после чего компания получила статус сетевой организации и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 год. пресс-служба СК РФ

Фото и видео: Telegram / СК РФ по Красноярскому краю