В Forbes объяснили, зачем военным США атаковать российский анклав.

Американские бомбардировщики отработали удар по Калининграду. Об этом заявили журналисты из Forbes. Авторы публикации отметили, что нанесение удара отработали два экипажа Военно-воздушных сил США на боевых самолетах B-52. Российский анклав на Балтике стал целью для имитации атаки для американцев, так как именно в данном регионе располагаются С-400, С-300 и комплексы "Искандер". Последние способны ликвидировать цели в глубоком тылу Европы. В издании считают, что такое вооружение делает Калининградскую область "настоящей занозой в боку НАТО".

В Forbes напомнили, что американские самолеты не нарушили воздушное пространство России. Однако пилоты B-52 не менее трех раз "провоцировали русских на действия по тревоге" в регионе Черного моря. Командование Североатлантического альянса следило за действиями Вооруженных сил РФ, в случае необходимости введения ответных мер.

Поляки захотели присоединить Калининградскую область.

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