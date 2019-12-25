National Interest назвал необходимые уступки как со стороны США, так и со стороны РФ.

National Interest назвал условия перезагрузки отношений США и РФ по Украине. Американский журналист Тед Гален Карпентер из Института Катона рассказал об этом в статье для данного издания. Старший научный сотрудник по вопросам обороны и внешней политики отметил ряд факторов, которые пошли бы на пользу отношениям между Москвой и Вашингтоном. Он призвал страны пойти на ряд уступок друг другу.

Необходима готовность России выплатить Украине разумную денежную компенсацию за потерю Крыма и заключить новый договор с Киевом, однозначно признающий неприкосновенность новых границ Тед Гален Карпентер, военный эксперт

Специалист также призвал США отказаться от военных поставок Киеву. По мнению эксперта, это отражается на обострении отношений Москвы и Вашингтона. Москва же в свою очередь должна отказаться от поддержки ДНР и ЛНР, а также выплатить средства за оккупацию Крыма. При этом НАТО следует дать письменное обещание, что Киев никогда не войдет в состав североатлантического альянса. Затем с России будут сняты санкции, введенные из-за воссоединения с полуостровом.

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