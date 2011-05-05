Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат ТОФ "Маршал Шапошников"

Делегация из Северной Кореи прибыла во Владивосток.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский министр по обороне Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота во Владивостоке. Местные журналисты рассказали о том, что отечественный корабль в настоящее время ришвартован в бухте Улисс. Иностранных гостей и высокопоставленных чиновников встретил на борту "Маршала Шапошникова" командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов, а также главнокомандующий Военно-Морским флотом страны адмирал Николай Евменов. Последний рассказал об имеющемся вооружении, характеристиках водного судна, о четырёхтрубных торпедных аппаратах и реактивных бомбомётах РБУ-6000. Ранее дополнительно делегация осмотрела самолеты стратегической авиации на аэродроме Кневичи в Приморье

Напомним, что российский "Маршал Шапошников" создан в середине 1980-х годов. Большой противолодочный корабль проекта 1155 несколько лет назад прошёл глубокую модернизацию, в ходе которой на фрегат было установлено современное вооружение.

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Фото и видео: Минобороны России