Лидер КНДР покинул Комсомольск-на-Амуре

Ким Чен Ын завершает рабочую поездку в Россию.

Председатель Государственных дел Северной Кореи и генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын покинул территорию российского города Комсомольске-на-Амуре. Соответствующее заявление сделали местные журналисты. Ранее лидер КНДР прибыл в соседнюю страну по официальному приглашению российского лидера Владимира Путина. Он посетил 13 сентября территорию космодрома "Восточный". на этой площадке между главами государства состоялись двусторонние переговоры, а также встречи при участии делегаций. Утром 15 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре.

Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия стала первой страной, которую иностранный гость посещает с начала пандемии коронавирусной инфекции, во время которой государственные границы КНДР были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда политик вместе с Путиным провели переговоры во Владивостоке.

Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР.

Фото и видео: Правительство России