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Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

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В Кремле оценили приглашение иностранного гостя посетить Северную Корею.

Глава государства Владимир Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского политического  лидера Ким Чен Ына посетить КНДР. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 сентября сделал официальный представитель российской администрации в Кремле Дмитрий Песков.  

Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение. И дальше все согласования пройдут по дипломатическим каналам.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Москва не понимает ни логику санкций Брюсселя, ни решений о их снятии и продлении.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, ким чен ын, кндр, кремль, северная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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