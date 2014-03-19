Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

В Кремле оценили приглашение иностранного гостя посетить Северную Корею.

Глава государства Владимир Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского политического лидера Ким Чен Ына посетить КНДР. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 сентября сделал официальный представитель российской администрации в Кремле Дмитрий Песков.

Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение. И дальше все согласования пройдут по дипломатическим каналам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Москва не понимает ни логику санкций Брюсселя, ни решений о их снятии и продлении.

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