Песков: Москва не понимает ни логику санкций Брюсселя, ни решений о их снятии и продлении

В Кремле оценили отмену санкций ЕС с ряда российских предпринимателей.

Москва не понимает ни логику самих санкций Брюсселя, ни решений об их снятии или продлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, как Кремль понимает логику того, что в отношении нескольких бизнесменов из РФ Евросоюз решил не продлять ограничения.

Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. И вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Вот это то, что мы понимаем однозначно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: вопрос о рисках ядерной войны на встрече Путина с Ким Чен Ыном не обсуждался.

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