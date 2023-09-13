Песков: вопрос о рисках ядерной войны на встрече Путина с Ким Чен Ыном не обсуждался

Вопрос о рисках ядерной войны на встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном не обсуждался. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, главы государств никак не обсуждали этот вопрос на переговорах. Он также отметил, что беседа Путина и Ким Чен Ына была содержательной. Песков добавил ,что северокорейская сторона проявляет огромный интерес к развитию связей с Россией.
Ранее Путин заявил, что Россия и КНДР действуют во имя мира.
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