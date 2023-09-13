  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:27
30
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: вопрос о рисках ядерной войны на встрече Путина с Ким Чен Ыном не обсуждался

0 0

По его словам, главы государств никак не обсуждали этот вопрос на переговорах.

Вопрос о рисках ядерной войны на встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном не обсуждался. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, главы государств никак не обсуждали этот вопрос на переговорах. Он также отметил, что беседа Путина и Ким Чен Ына была содержательной. Песков добавил ,что северокорейская сторона проявляет огромный интерес к развитию связей с Россией.

Ранее Путин заявил, что Россия и КНДР действуют во имя мира.

Видео: Одноклассники / Вести

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, ядерная война
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии