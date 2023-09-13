Путин: Россия и КНДР действуют во имя мира

Глава государства отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна были заложены еще в 1945 году.

Россия и КНДР действуют во имя мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на обеде с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Глава государства отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна были заложены еще в 1945 году. По его словам, в то время советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов.

Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона. Владимир Путин, президент России

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения Путина и российского правительства.

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