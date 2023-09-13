Путин: Россия и КНДР действуют во имя мира

Россия и КНДР действуют во имя мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на обеде с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Глава государства отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна были заложены еще в 1945 году. По его словам, в то время советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов.
Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона.
Владимир Путин, президент России
Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения Путина и российского правительства.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все