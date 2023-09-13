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Ким Чен Ын: КНДР поддерживает все решения Путина и российского правительства

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По его словам, Пхеньян хочет и дальше развивать двусторонние отношения с Москвой.

КНДР поддерживает все решения президента РФ Путина и российского правительства. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российским президентом на космодроме Восточный.

По его словам, Пхеньян хочет и дальше развивать двусторонние отношения с Москвой. Он также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.

Ранее мы сообщали, что Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, ким чен ын, кндр, поддержка, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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