Ким Чен Ын: КНДР поддерживает все решения Путина и российского правительства

По его словам, Пхеньян хочет и дальше развивать двусторонние отношения с Москвой.

КНДР поддерживает все решения президента РФ Путина и российского правительства. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российским президентом на космодроме Восточный.

По его словам, Пхеньян хочет и дальше развивать двусторонние отношения с Москвой. Он также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.

Ранее мы сообщали, что Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный.

Видео: kremlin.ru