Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный

Пояснения по объектам давали глава "Роскосмоса" и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств осмотрели сборочный цех ракеты-носителя комплекса "Ангара", стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2", а также строящийся стартовый комплекс для "Ангары". Пояснения по объектам давали глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук.

Ранее мы сообщали, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный.

Видео: kremlin.ru