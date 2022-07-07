  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:42
53
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

0 0

Главы государств осмотрят территорию космодрома, а затем проведут переговоры.

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Северокорейский лидер прибыл в Россию по приглашению Путина. Главы государств поприветствовали друг друга у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Они осмотрят территорию Восточного, а затем проведут переговоры.

Ранее Путин предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, ким чен ын, кндр, космодром восточный, президент россии
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии