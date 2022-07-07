Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Главы государств осмотрят территорию космодрома, а затем проведут переговоры.

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Северокорейский лидер прибыл в Россию по приглашению Путина. Главы государств поприветствовали друг друга у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Они осмотрят территорию Восточного, а затем проведут переговоры.

Ранее Путин предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей.

Видео: kremlin.ru