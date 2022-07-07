Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Северокорейский лидер прибыл в Россию по приглашению Путина. Главы государств поприветствовали друг друга у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Они осмотрят территорию Восточного, а затем проведут переговоры.
Ранее Путин предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все