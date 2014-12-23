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Путин предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей

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Глава государства сообщил, что на Дальнем Востоке предложены специальные условия по ипотеке.

Президент России Владимир Путин предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства сообщил, что на Дальнем Востоке предложены специальные условия по ипотеке. По его словам, с помощью них более 78 тысяч семей приобрели или построили новое жилье. Президент считает необходимым скорректировать параметры ипотеки и повысить ее привлекательность.

Ранее Путин заявил, что Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом.

Видео: Восточный экономический форум

Теги: владимир путин, дальний восток, ипотека, кредит, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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