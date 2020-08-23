Путин: Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом

Глава государства напомнил, что армянские власти зафиксировали это на бумаге в Пражском заявлении.

Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства напомнил, что армянские власти зафиксировали это на бумаге в Пражском заявлении. Он подчеркнул, что это было их решение, а не решение России.

А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что США должны отменить указ Зеленского о запрете переговоров с Россией.

Видео: Восточный экономический форум