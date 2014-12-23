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Путин: США должны отменить указ Зеленского о запрете переговоров с Россией

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Он подчеркнул, что киевские власти затягивают конфликт, "бросая в топку народ".

США должны отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства ответил на высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявлял о готовности Киева к переговорам с Москвой при наличии инициативы с российской стороны. По словам Путина, американским властям к выборам президента во что бы то ни стало нужно продемонстрировать вклад в результативность боевых действий. Он подчеркнул, что киевские власти затягивают конфликт, "бросая в топку народ".

Ранее Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления Украины

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир зеленский, владимир путин, переговоры, президент россии, президент украины, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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