Глава РФ оценил ситуацию на поле боя в зоне проведения специальной военной операции.

Потери личного состава Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тысяч человек, а результатов у армии киевского режима все еще нет. Соответствующее мнение российский президент Владимир Путин сделал в рамках выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке

Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Сейчас не будем говорить - провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. Владимир Путин, президент РФ

Путин пообещал, что стабилизацию курса рубля проведут без "резких движений".

Фото и видео: Восточный экономический форум