Путин пообещал, что стабилизацию курса рубля проведут без "резких движений"

Глава России оценил работу Центробанка.

Непреодолимых проблем по ситуации с курсом российской национальной валюты нет, так как все факторы остаются управляемыми. Соответствующее заявление в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума сделал глава государства Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии во Владивостоке. Политик уточнил, что в частности, речь идет о возврате или невозврате частично валютной выручки от крупнейших компаний-экспортеров.

Этот вопрос, который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства РФ, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства уточнил, что на первом этапе американский доллар был 60 рублей, а логистические цепочки для импорта не были налажены. Однако в настоящее время импорт гораздо в большем объеме поступает на внутренний рынок,поэтому иностранная валюта все больше и больше востребована. Он подтвердил, что в Центробанке видят все факторы, влияющие на обстановку.

Путин посоветовал бизнесменам вкладывать капиталы в России.

Фото и видео: Восточный экономический форум