Путин посоветовал бизнесменам вкладывать капиталы в России

Глава России призвал бизнесменов не наступать на одни и те же грабли дважды.

Надежнее вкладывать капиталы в России. Соответствующее заявление в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума сделал глава государства Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии во Владивостоке. Политик высказал подобное мнение, обращаясь к отечественным бизнесменам, которые столкнулись с западным прессингом и санкционным давлением. Политик пояснил, что это решение важно для масштабных инфраструктурных проектов, а также локальных проектов городского развития туризма.

Многие столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров. И хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России. Не наступайте дважды на одни и те же грабли. Владимир Путин, президент РФ

Путин: в России наблюдается хорошая тенденция с возвращенцами.

Фото и видео: Восточный экономический форум