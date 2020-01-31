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Путин: в России наблюдается хорошая тенденция с возвращенцами
Сегодня, 10:23
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Путин: в России наблюдается хорошая тенденция с возвращенцами

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Глава РФ призвал сограждан вернуться домой.

Глава государства Владимир Путин считает, что тенденция с "возвращенцами" хорошая. По мнению российского президента, очень важно чувство сопричастности с Родиной. Соответствующее заявление в ходе выступления на встрече с модераторами, проводимой на полях Восточного экономического форума в городе Владивосток сделал глава государства Владимир Путин. Политик добавил, что если люди принимают внутренние решения из-за работы, то им следует вернуться, трудиться здесь и самоутверждаться.

У нас были "лишенцы" в свое время - с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим. Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла...

Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: владимир путин, вэф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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