Путин: в России наблюдается хорошая тенденция с возвращенцами

Глава РФ призвал сограждан вернуться домой.

Глава государства Владимир Путин считает, что тенденция с "возвращенцами" хорошая. По мнению российского президента, очень важно чувство сопричастности с Родиной. Соответствующее заявление в ходе выступления на встрече с модераторами, проводимой на полях Восточного экономического форума в городе Владивосток сделал глава государства Владимир Путин. Политик добавил, что если люди принимают внутренние решения из-за работы, то им следует вернуться, трудиться здесь и самоутверждаться.

У нас были "лишенцы" в свое время - с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим. Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла... Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах.

Фото и видео: Восточный экономический форум