Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах

Президент РФ рассказал о новинках в оборонных технологиях.

Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность стран в ближайшей исторической перспективе, и российские власти это понимают уже сейчас. Соответствующее заявление в ходе выступления на встрече с модераторами, проводимой на полях Восточного экономического форума в городе Владивосток сделал глава государства Владимир Путин. Политик заметил, что такой вид вооружения предполагает применение качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов работы. В частности, к подобным видам оружия относят лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и прочее.

Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим. Владимир Путин, президент РФ

Путин: темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут.

Фото и видео: Восточный экономический форум