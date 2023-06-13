Корабли ТОФ в ходе учений выследили и уничтожили подлодку "противника"

Военные рассказали об операциях в Охотском и Японском морях.

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе оперативных учений в Японском и Охотском морях обнаружили и атаковали подлодку условного противника. В мероприятиях принимали участие фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев". Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты объяснили, что экипажи провели артиллерийскую стрельбу по воздушным и морским мишеням. Дополнительно проводились совместные стрельбы из 100-мм орудий АК-100. Для ликвидации макета плавающей мины использовались корабельные 30-мм автоматические артиллерийские установки Ак-630.

В рамках одного из эпизодов, действуя в составе тактической группы, осуществили поиск, слежение и уничтожение... Для нанесения удара по району нахождения условной субмарины были применены реактивные глубинные бомбы. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что военные учения разнородных сил ТОФ в дальней морской зоне организованы 5 по 20 июня под руководством командующего, адмирала Виктора Лиина. В оперативной деятельности задействовано свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения, около 35 летательных аппаратов морской авиации, а также береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.

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Фото и видео: Минобороны России