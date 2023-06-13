  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:56
151
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российские танкисты уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли"

0 0

Военные из РФ ликвидировали технику ВСУ.

Российские танкисты уничтожили на Запорожском направлении  в зоне специальной военной операции технику Вооруженных сил Украины. Известно, что в том числе в этом перечне оказалась боевая машина пехоты (БМП) американского производства "Брэдли". Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился  командир роты с позывным "Суетолог". Эксперт дополнительно предоставил СМИ кадры, на которых запечатлен ночное сражение. Съемка боевого задания проводилась при помощи тепловизора.

В ходе отражения атаки и попытки прорыва наших позиций в ночное время суток на запорожском направлении нашим экипажем было уничтожено несколько единиц техники противника. Среди них была БМП "Брэдли" производства НАТО.

командир танковой роты

Напомним, что утром 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках в зоне СВО по Южнодонецкому направлению.

Минобороны: российские войска отразили украинскую атаку на корабль "Приазовье".

Фото и видео: Telegram /ТРИА Новости

Теги: брэдли, всу, запорожское направление, минобороны, сво, танк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии