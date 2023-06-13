Российские танкисты уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли"

Военные из РФ ликвидировали технику ВСУ.

Российские танкисты уничтожили на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции технику Вооруженных сил Украины. Известно, что в том числе в этом перечне оказалась боевая машина пехоты (БМП) американского производства "Брэдли". Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился командир роты с позывным "Суетолог". Эксперт дополнительно предоставил СМИ кадры, на которых запечатлен ночное сражение. Съемка боевого задания проводилась при помощи тепловизора.

В ходе отражения атаки и попытки прорыва наших позиций в ночное время суток на запорожском направлении нашим экипажем было уничтожено несколько единиц техники противника. Среди них была БМП "Брэдли" производства НАТО. командир танковой роты

Напомним, что утром 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках в зоне СВО по Южнодонецкому направлению.

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Фото и видео: Telegram /ТРИА Новости