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Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях

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В пресс-службе ВВО рассказали о ходе мероприятий в проливе Петра Великого.

Фрегат "Маршал Шапошников", находящийся на службе у Тихоокеанского флота России, отработал уничтожение подлодки на военных учениях "Восток-2022". Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ. Корабль не только ликвидировал объект противника, но также провел стратегические артиллерийские стрельбы. Мероприятия проводились в акватории залива Петра Великого. Безопасность маневров обеспечивали базовые тральщики  БТ-215 и БТ-325. Перед судами была поставлена задача очистить проход фрегата от возможных морских мин.

Расчеты корабля обнаружили и уничтожили макет морской плавающей мины огнем из скорострельной 30-миллиметровой автоматической артиллерийской установки АК-630. Согласно плану учений, гидроакустики фрегата на границе территориальных вод России обнаружили подводную лодку условного врага.

Для допоиска подлодки и ее идентификации с борта фрегата был поднят вертолет Ка-27ПЛ. После обнаружения субмарины и ее отказа всплыть, в район нахождения подлодки был нанесен бомбовый удар из реактивной бомбометной установки РБУ-6000.

пресс-служба ВВО

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Фото и видео: Минобороны России, Telegram / РИА Новости

Теги: вво, военные учения, восток, восточный военный округ, маршал шапошников, фрегат
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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