Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили три украинские ракеты HARM

Также российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО в районе Каховской ГЭС.

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинские ракеты HARM. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ракеты прроизводства США были обнаружены в районе населенного пункта Новая Каховка. Кроме того, российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО в районе Каховской ГЭС.

Также Конашенков сообщил, что российские военные сбили пять беспилотников в районах населенных пунктов Балаклея, Першотравневое, Завитне Бажання, Ивановка и Зеленый Гай (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов.

Видео: Минобороны России