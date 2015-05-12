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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили три украинские ракеты HARM

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Также российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО в районе Каховской ГЭС.

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинские ракеты HARM. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ракеты прроизводства США были обнаружены в районе населенного пункта Новая Каховка. Кроме того, российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО в районе Каховской ГЭС.

Также Конашенков сообщил, что российские военные сбили пять беспилотников в районах населенных пунктов Балаклея, Першотравневое, Завитне Бажання, Ивановка и Зеленый Гай (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов.

Видео: Минобороны России

Теги: harm, игорь конашенков, минобороны россии, пво, ракеты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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