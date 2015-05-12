Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили три украинские ракеты HARM

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинские ракеты HARM. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Ракеты прроизводства США были обнаружены в районе населенного пункта Новая Каховка. Кроме того, российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО в районе Каховской ГЭС.
Также Конашенков сообщил, что российские военные сбили пять беспилотников в районах населенных пунктов Балаклея, Першотравневое, Завитне Бажання, Ивановка и Зеленый Гай (ДНР).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов.
Видео: Минобороны России
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