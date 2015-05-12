Минобороны РФ: российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов

Склады были обнаружены в районах трех населенных пунктов.

Вооруженные силы России уничтожили три украинских склада боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады были обнаружены в районах населенных пунктов Северск (ДНР), Никольское и Малиновка. Также российские военные уничтожили четыре пункта управления украинских войск, 57 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику противника в 189 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли более 150 человек на Николаево-Криворожском направлении.

Видео: Минобороны России