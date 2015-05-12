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Минобороны РФ: российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов

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Склады были обнаружены в районах трех населенных пунктов.

Вооруженные силы России уничтожили три украинских склада боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады были обнаружены в районах населенных пунктов Северск (ДНР), Никольское и Малиновка. Также российские военные уничтожили четыре пункта управления украинских войск, 57 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику противника в 189 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли более 150 человек на Николаево-Криворожском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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