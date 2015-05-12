Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 150 человек на Николаево-Криворожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 150 человек на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В результате ударов российской авиации, ракетных войск и артиллерии были уничтожены 11 танков и 17 боевых машин пехоты. Удары наносили по подразделениям и резервам украинских войск.
Также Конашенков сообщили, что российские военные уничтожили четыре американских БМП "Брэдли".
Ранее Минобороны показало кадры разбитой бронетехники ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
Видео: Минобороны России
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