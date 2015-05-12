Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 150 человек на Николаево-Криворожском направлении

Удары нанонсили по подразделения и резервам украинских войск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 150 человек на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате ударов российской авиации, ракетных войск и артиллерии были уничтожены 11 танков и 17 боевых машин пехоты. Удары наносили по подразделениям и резервам украинских войск.

Также Конашенков сообщили, что российские военные уничтожили четыре американских БМП "Брэдли".

Ранее Минобороны показало кадры разбитой бронетехники ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Видео: Минобороны России