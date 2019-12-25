"Казань" поразила "Калибром" цель на расстоянии более 1 тысячи км

Об этом рассказала пресс-служба Северного флота.

Атомная подводная лодка "Казань" поразила "Калибром" цель на расстоянии более 1 тысячи километров. Об этом рассказали представители пресс-службы Северного флота. Чиновники уточнили, что головной корабль проекта "Ясень-М" успешно ликвидировала береговую мишень из акватории Белого моря при помощи ракетного комплекса.

Стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа госиспытаний. Цель, расположенная на полигоне "Чижа" в Архангельской области на расстоянии свыше тысячи километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Калибр пресс-служба флота

Военные рассказали, что охрану региона обеспечивали корабли Беломорской военно-морской базы. Известно, что "Казань" отработает маневрирование в надводном и подводном положении на разной глубине. Экипаж протестирует основные системы и агрегаты, комплексы вооружения.

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Фото: Piter.tv