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Подлодка "Колпино" успешно отстрелялась "Калибром" на "Кавказе-2020"
Сегодня, 15:45
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lesjasap

Подлодка "Колпино" успешно отстрелялась "Калибром" на "Кавказе-2020"

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По береговой цели экипаж успешно выпустил ракету.

Подводная лодка "Колпино" ходе учений "Кавказ-2020" выполнила стрельбу ракетным комплексом "Калибр". Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны России. Согласно данным военных, экипаж субмарины успешно поразил береговую мишень на полигоне боевой подготовки из подводного положения. По цели условного противника была запущена одна ракета, которой пришлось пролететь около 100 морских миль.

Визуальные средства наблюдения зафиксировали успешное попадание ракеты в цель

сообщение Минобороны России

Напомним, что российские военные учения "Кавказ-2020" проводятся с 21 по 26 сентября. Военные тренируются на территории Южного военного округа, а также акваториях Черного и Каспийского морей.

Британское Минобороны назвало Украину "задним двором России".

Фото: Piter.tv

Теги: кавказ-2020, калибры, колпино, подлодка, южный военный округ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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