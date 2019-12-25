Британское Минобороны назвало Украину "задним двором России"

Великобритания рассказала о проведении на Украине учений "Объединенные усилия-2020".

Минобороны Великобритании назвало Украину "задним двором России". Соответствующий пост опубликован военными в Twitter-аккаунте. В сообщении говорится о совместных с Киевом учениях "Объединенные усилия-2020". Ведомство отметило, что британские парашютисты высадились на территории Украины, чтобы помочь союзникам в случае необходимости.

Напомним, что миссия "Объединенные усилия-2020" проводится в качестве ответа на российские военные учения "Кавказ-2020". В украинско-британских маневрах принимают участие более 200 инструкторов из стран НАТО. Военные отрабатывают взаимодействие с техникой североатлантического альянса, десантирование, захват плацдармов.

На данный момент заявлен провел американской авиации с имитацией ударов по критической инфраструктуре. К учениям будут привлечены силы стратегических бомбардировщиков.

Украина проведет учения с возможным участием стран НАТО.