В мероприятиях принимают участие британские десантники.

Военные учения "Объединенные усилия" начались на Украине. Об этом в собственном аккаунте на Facebook заявил Генеральный штаб Вооруженных сил страны. Данные мероприятия организованы в качестве ответа на проведение российского "Кавказа-2020". Учения на Украине начались с высадки британских и украинских десантников на полигоне Николаевской области.

С военного аэродрома Великобритании поднялись в небо несколько военно-транспортных самолетов C-130 Hercules Королевских военно-воздушных сил сообщение Генштаба ВСУ

Военные отметили, что на борту самолетов находился не только личный состав, но также и пехотное вооружение и техника.

Иностранные студенты получат возможность въехать в РФ в сентябре.