Военные учения "Объединенные усилия" начались на Украине. Об этом в собственном аккаунте на Facebook заявил Генеральный штаб Вооруженных сил страны. Данные мероприятия организованы в качестве ответа на проведение российского "Кавказа-2020". Учения на Украине начались с высадки британских и украинских десантников на полигоне Николаевской области.
С военного аэродрома Великобритании поднялись в небо несколько военно-транспортных самолетов C-130 Hercules Королевских военно-воздушных сил
сообщение Генштаба ВСУ
Военные отметили, что на борту самолетов находился не только личный состав, но также и пехотное вооружение и техника.
Иностранные студенты получат возможность въехать в РФ в сентябре.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все