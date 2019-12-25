На заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме Фальков заявил, что все те, кто поступил на первый курс в российские высшие учебные заведения получат возможность въехать на территорию страны.

Иностранные студенты получат возможность въехать в РФ в сентябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

Границы для студентов откроют по установленному алгоритму. Возможность въезда на территорию РФ будет распространяться только на студентов тех стран, которые будут открыты. В Россию приедут порядка 25 тыс. первокурсников. Утверждение алгоритма действий федеральных органов государственной власти запланировано на эту неделю.

У нас непростая эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах, и приезд, особенно в такие агломерации, как Санкт-Петербург и Москва, большого количества иностранных студентов подстегнул рост числа заболевших. - Валерий Фальков, Минобрнауки РФ

Старшекурсники тоже смогут вернуться в Россию, но чуть позже. Фальков подчеркнул, что есть и другая проблема. Студенты, которые выпустились из высших учебных заведений, не могут покинуть Россию. МИД РФ Сергей Лавров обещал, что вопрос решится в течение месяца.

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