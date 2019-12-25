На учениях будут представлены и другие разработки "ВПК".

Скоростной броневик "Стрела" испытают на учениях "Кавказ-2020". Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил генеральный директор компании-разработчика "ВПК" Александр Красовицкий. По словам эксперта, военные протестируют в рамках главного эпизода боевой подготовки опытный образец легкого бронеавтомобиля.

Машина в ближайшие дни отправляется на место проведения учений, для нас это очень ценный опыт – по итогам эксплуатации на учениях мы сможем при необходимости внести изменения в конструкцию этого перспективного броневика Александр Красовицкий, гендиректор "ВПК"

Ранее на военно-техническом форуме глава Минобороны Сергей Шойгу попросил выделить для испытаний на "Кавказе-2020" опытный образец "Стрелы". В учениях примут участие девять стран. Военнослужащие будут находиться в России с 21 по 26 сентября.

Напомним, что на учениях "Кавказ-2020" также будут представлены и другие разработки "ВПК". В частности - бронеавтомобиль "Атлет", многоцелевой броневик "ВПК-Урал" и "Тигр" в комплектации "багги".

ВДВ оснастят скоростными багги на базе бронеавтомобиля "Стрела".

Фото: пресс-служба ВПК