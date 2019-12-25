Модернизированный МиГ-31БМ пополнил состав морской авиации ТОФ

В истребителе установлены новая авионика и радиоэлектронная система.

Модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ пополнил состав морской авиации Тихоокеанского флота России. По данным оборонного ведомства, борт совершил длительный перелет до аэродрома базирования на Камчатке. Известно, что самолет после ремонта преодолел восемь тысяч километров.

МиГ-31БМ вернулся на аэродром базирования на Камчатке после ремонта и модернизации….На аэродроме экипаж МиГ-31БМ встречали командование и личный состав Камчатского авиаполка морской авиации ТОФ пресс-служба Восточного военного округа

Напомним, что данный самолет стал четвертым по счету, который специалисты усовершенствовали для морских сил ТОФ России. У истребителя обновили радиоэлектронные системы, авионику, а также улучшили технические параметры.

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Фото: Минобороны России