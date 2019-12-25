Генерал Ник Картер отметил, что Лондон будет сдерживать российскую угрозу.

В Великобритании пригрозили России ответить на "игру мускулами" у берегов островного королевства. Об этом журналистам заявил руководитель Генштаба Минобороны страны Ник Картер. Генерал напомнил, что Лондон "проворонил" появление рядом с государственным берегом иностранные военные корабли и подлодки. По мнению эксперта, российские военные могли отрабатывать блокаду Британии. На прошлой неделе было зафиксировано нахождение десяти российских кораблей и самолетов около Великобритании. В мероприятиях принимали участие силы Северного, Балтийского и Черноморского флотов.

Они разминают мускулы на нашем заднем дворе с показной демонстрацией, которой они не демонстрировали со времен холодной войны. Мы не будем покорно мириться с их эскалацией, что требует обычной жесткой силы, военных кораблей и самолетов, а также менее обычных средств, таких как киберпространство Ник Картер, британский генерал

В СМИ отметили, что заявление Картера является признанием того, что Лондон слишком поздно обнаружил российский флот у своих границ, поэтому британские военные не смогли оперативно отреагировать на ситуацию.

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