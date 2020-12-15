В Италии допустили рост смертности до уровня Второй мировой войны

Смертность в Италии по итогам 2020 года может сравниться с уровнем Второй мировой войны. Об этом сообщил президент Национального института статистики Istat Джан Карло Бланджардо.
Год еще не закончился, но разумная оценка предполагает, что в этом году мы перешагнем порог в 700 тысяч смертей. Это вызывает беспокойство. Нечто подобное в прошлый раз в Италии произошло в 1944 году, посреди Второй мировой войны.
Джан Карло Бланджардо, президент Национального института статистики Istat
Согласно оценкам Istat, в 2019 году в Италии скончались 647 тысяч человек. Бланджардо также отметил, что страна "становится все более старой".
На сегодняшний день в Италии зарегистрировано более 1,85 млн случаев заболевания коронавирусом. 65 тысяч человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией.
Ранее ВОЗ оценила новую разновидность коронавируса в Британии.
Видео: YT / Video Istat
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