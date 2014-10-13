Бывший председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов объяснил потерю Крыма в 2014 году неготовностью армии. Заявление он сделал в эфире "24 канала".
Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну.
Александр Турчинов, бывший председатель Верховной Рады
По его словам, в тот момент Украина находилась в плохом экономическом состоянии и не обладала достаточным инструментарием для ответа.
Турчинов подчеркнул, что Украина могла бы сохранить Крым, если бы не подписала документ о лишении ядерного оружия и не согласилась бы на пребывание Черноморского флота России на территории Украины.
Ранее Янукович перечислил виновных в ситуации с Крымом и Донбассом.
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