По его словам, в тот момент Украина находилась в плохом экономическом состоянии.

Бывший председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов объяснил потерю Крыма в 2014 году неготовностью армии. Заявление он сделал в эфире "24 канала".

Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну. Александр Турчинов, бывший председатель Верховной Рады

По его словам, в тот момент Украина находилась в плохом экономическом состоянии и не обладала достаточным инструментарием для ответа.

Турчинов подчеркнул, что Украина могла бы сохранить Крым, если бы не подписала документ о лишении ядерного оружия и не согласилась бы на пребывание Черноморского флота России на территории Украины.

Ранее Янукович перечислил виновных в ситуации с Крымом и Донбассом.