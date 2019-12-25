Многие украинцы из-за лидеров Майдана остаются чужими в своей стране.

Бывший президент Украины Виктор Янукович перечислил виновных в ситуации с Крымом и Донбассом. По его словам, вина за потерю полуострова и вооружённые столкновения на юго-востоке страны лежит на лидерах Майдана. Слова политика приводит его адвокат Виталий Сердюк.

Янукович также подчеркнул, что события семилетней давности на Майдане до сих пор продолжают разделять Украину.

Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали всё, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в "новой" Украине. Виктор Янукович, экс-президент Украины

Он подчеркнул, что многие украинцы из-за лидеров Майдана остаются чужими в своей стране. Также, заявил Янукович, с Донбассом оппозиционеры выбрали не диалог, а язык оружия. При этом из-за Майдана, уверен политик, половина населения страны оказалась за чертой бедности — многие из них в поисках лучшей жизни были вынуждены покинуть страну.

Ранее мы писали, что на Украине "майдан" назван ключевым моментом формирования страны.

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