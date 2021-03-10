Генсек НАТО отметил усиление активности альянса в Арктике на фоне присутствия России

Йенс Столтенберг рассказал о сотрудничестве альянса с РФ на Крайнем Севере.

Генеральный секретарь НАТО отметил усиление активности альянса в Арктике на фоне усиливающегося в регионе присутствия России. Об этом Йенс Столтенберг сообщил на онлайн-форуме, организованном Стэнфордским университетом

НАТО присутствует в Арктике, и в рамках расширения нашего альянса в последние годы мы усилили наше присутствие там...Мы понимаем, что стратегическое значение Арктики выросло отчасти из-за глобального потепления, потому что таяние льдов означает увеличение площади нейтральных вод, а также из-за возросшего российского присутствия. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт напомнил, что на Крайнем Севере фиксировался низкий уровень напряженности. Однако сейчас Североатлантический альянс не думает, что говорить о таком корректно из-за роста напряженности в регионе. По мнению Столтенберга, на обстановку в Арктике, связанную с ростом активности РФ, нельзя не обращать внимание. При этом уровень сотрудничества НАТО с Москвой на Крайнем Севере, по словам генсека, сейчас выше, чем где-либо еще.

В НАТО заявили, что подъем КНР определит трансатлантическое сотрудничество в будущем.

Видео: YouTube / NATO News