Столтенберг считает, что Крым не стал бы частью России, если бы Украина была в НАТО

Генсек НАТО выступил перед студентами колледжа Европы в Брюгге.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Крым не стал бы частью России, если бы Украина была в Североатлантическом альянсе в 2014 году. Об этом чиновник заявил студентам в Колледже Европы в бельгийском городе Брюгге. Спикер таким образом ответил на вопрос учащихся о том, как бы сложилась ситуация, если бы Киев присоединился к военному альянсу.

Мой короткий ответ - этого бы не случилось, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что в марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет после референдума приняли декларацию независимости республики от Киева. Регион вошел в состав России.

Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию НАТО.

Фото и видео: Twitter/Oana Lungescu