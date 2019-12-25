Столтенберг назвал главные угрозы НАТО и ЕС

Генсек военного альянса прибыл в Брюссель на саммит ЕС.

Йенс Столтенберг назвал главные угрозы НАТО и Евросоюза. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил во время своего прибытия на саммит ЕС в Брюсселе. Сегодня столицу Бельгии должны посетить лидеры 27 стран.

Для НАТО главной задачей было, чтобы кризис здравоохранения не стал кризисом безопасности, потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения. Одна страна или континент не смогут справиться, но смогут вместе. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек еще раз поприветствовал "сильный сигнал" американского президента Джо Байдена о необходимости усиления связей между Северной Америкой и европейским регионом. В НАТО уточнили, что этот вопрос будет поднят позже в Брюсселе на совещании лидеров альянса, которое состоится в текущем году.

Пушков назвал условие для начала развала НАТО.

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