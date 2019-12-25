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Пушков назвал условие для начала развала НАТО
Сегодня, 8:52
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matveyvn

Пушков назвал условие для начала развала НАТО

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Пушков считает, что с распадом СССР существование НАТО потеряло свой смысл.

Сенатор Алексей Пушков назвал условие для начала развала НАТО. Заявление он сделал в своём телеграм канале.

Пушков заявил, что Североатлантический альянс на данный момент не отвечает ни на одну из реальных угроз стран Запада — например, пандмемии коронавируса или терроризма. При этом, по словам сенатора, НАТО героически противостоит придуманным вызовам.

Пушков считает, что с распадом СССР существование НАТО потеряло свой смысл. По его мнению, без вымышленной угрозы альянс будет рассыпаться.

Ранее в Черное море вошли два корабля НАТО.

Фото: pixabay.com

Теги: нато, пушков, совфед
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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