Сенатор Алексей Пушков назвал условие для начала развала НАТО. Заявление он сделал в своём телеграм канале.
Пушков заявил, что Североатлантический альянс на данный момент не отвечает ни на одну из реальных угроз стран Запада — например, пандмемии коронавируса или терроризма. При этом, по словам сенатора, НАТО героически противостоит придуманным вызовам.
Пушков считает, что с распадом СССР существование НАТО потеряло свой смысл. По его мнению, без вымышленной угрозы альянс будет рассыпаться.
Ранее в Черное море вошли два корабля НАТО.
Фото: pixabay.com
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