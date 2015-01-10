Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию НАТО

Стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, поскольку она не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с РФ. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг предложил детальнее проработать изменения на следующей встрече лидеров стран-членов блока.
Я считаю, что время настало.
Йенс Столтенберг, генсек альянса
Генеральный секретарь обвинил Россию в агрессивных действиях против соседей и призвал укрепить связь Европы и Северной Америки.
Ранее Столтенберг отмечал, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней.
Видео: YouTube / Reuters
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