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Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию НАТО

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Столтенберг предложил детальнее проработать изменения на следующей встрече лидеров стран-членов блока.

Стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, поскольку она не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с РФ. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг предложил детальнее проработать изменения на следующей встрече лидеров стран-членов блока.

Я считаю, что время настало.

Йенс Столтенберг, генсек альянса

Генеральный секретарь обвинил Россию в агрессивных действиях против соседей и призвал укрепить связь Европы и Северной Америки.

Ранее Столтенберг отмечал, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней.

Видео: YouTube / Reuters

Теги: йенс столтенберг, нато
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Тема дня,

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