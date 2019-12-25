В НАТО заявили о равной готовности к столкновению и сотрудничеству с Россией. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo.
Я верю в необходимость направить России четкий сигнал.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Он подчеркнул, что альянс готов к столкновению. Но при этом будут рады, если РФ захочет сотрудничать с НАТО. При этом Столтенберг заявил, что не видит противоречий между диалогом с Россией и её сдерживанием.
Ранее Столтенберг отметил готовность дронов НАТО к мониторингу восточных границ.
Фото: pixabay.com
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