Столтенберг отметил готовность дронов НАТО к мониторингу восточных границ

Флот из пяти беспилотников на авиабазе Сигонелла вышел на уровень готовности к проведению операций.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил готовность дронов альянса к мониторингу восточных границ. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, флот из пяти беспилотников на авиабазе Сигонелла вышел на уровень готовности к проведению операций. Все полеты будут проходить исключительно в воздушном пространстве стран-членов НАТО. Беспилотники смогут также обнаруживать "самодельные взрывные устройства".

Они могут оставаться в воздухе до 50 часов и 24 часа в сутки держать под наблюдением два региона: наши восточные и южные фланги. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

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Видео: YouTube / NATO News