Столтенберг отметил готовность дронов НАТО к мониторингу восточных границ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил готовность дронов альянса к мониторингу восточных границ. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, флот из пяти беспилотников на авиабазе Сигонелла вышел на уровень готовности к проведению операций. Все полеты будут проходить исключительно в воздушном пространстве стран-членов НАТО. Беспилотники смогут также обнаруживать "самодельные взрывные устройства".
Они могут оставаться в воздухе до 50 часов и 24 часа в сутки держать под наблюдением два региона: наши восточные и южные фланги.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
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Видео: YouTube / NATO News
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